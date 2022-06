Napoli, schianto in scooter: Antonio muore a 19 anni (Di venerdì 24 giugno 2022) Non ce l’ha fatta Antonio Marino, 19enne napoletano, atleta del Circolo Posillipo, che nella notte del 13 giugno scorso rimase coinvolto in un incidente mentre era a bordo del suo scooter. Il giovane sarebbe stato vittima di un incidente autonomo. Si trovava nei pressi del lungomare di Napoli quando è caduto dallo scooter. I soccorsi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Non ce l’ha fattaMarino, 19enne napoletano, atleta del Circolo Posillipo, che nella notte del 13 giugno scorso rimase coinvolto in un incidente mentre era a bordo del suo. Il giovane sarebbe stato vittima di un incidente autonomo. Si trovava nei pressi del lungomare diquando è caduto dallo. I soccorsi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

