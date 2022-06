Manchester City | il prestito di un giovane per arrivare a Cucurella del Brighton

Pubblicità

MCriscitiello : Palermo venduto ai proprietari del Manchester City. Mirri vende l’80% delle quote a 10 mln più 2 di bonus. Si tiene… - DiMarzio : .@LaLiga: denunciati ufficialmente @PSG_inside e @ManCity - v1bes23 : RT @Gaucho_RN: Bennacer deve essere un titolare inamovibile del Milan, gli serve continuità e ha dimostrato di meritarsela. Ha le qualità p… - gioelearosio69 : RT @Gaucho_RN: Bennacer deve essere un titolare inamovibile del Milan, gli serve continuità e ha dimostrato di meritarsela. Ha le qualità p… - Cucciolina96251 : RT @LucaManinetti: Incredibile, come lo scorso anno, una tra Real Madrid o Manchester City saluterà anticipatamente la #UWCL (probabile fin… -

Mediagol.it

Commenta per primo Marc Cucurella , del Brighton, è un obiettivo del, che può giocarsi una carta speciale per provare a prenderlo. Come riportato dal Daily Mail , Liam Delap , 19 anni, attaccante, potrebbe essere inserito in prestito nell'affare.Per Maresca si profila un ritorno al, dove ha già allenato la squadra Under 23. Calciomercato, il Palermo non sarà una colonia del Manchester City. I prestiti… Marc Cucurella, del Brighton, è un obiettivo del Manchester City, che può giocarsi una carta speciale per provare a prenderlo. Come riportato dal Daily Mail, Liam Delap, 19 anni, attaccante, potrebbe ...Il Parma ha reso noto di avere formalizzato l'accordo per la risoluzione contrattuale con l'allenatore Enzo Maresca. E' dunque ufficiale la separazione dal tecnico, che era stato esonerato nello scors ...