Pubblicità

sportli26181512 : Karagumruk, UFFICIALE: rinforzo in difesa per Pirlo: Rinforzo in difesa per Andrea Pirlo. Il Karagumruk rende noto… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, sfuma #Dresevic: ufficiale la firma col #Karagumruk -

TUTTO mercato WEB

Le mosse del Frosinone La partenza di Charpentier era nell'aria ma ora è. Senza di lui e ...banco la situazione - Ricci che potrebbe trasferirsi in Turchia alla corte di Pirlo al. ...La notizia dell'arrivo di Andrea Pirlo in Turchia come nuovo allenatore del Fatih Karagümrük ha catturato le prime pagine degli organi di informazione locali, così la presentazioneè stata trasmessa addirtitura dalla televisione di stato Trt . C'era curiosità per le prime parole dell'ex allenatore della Juventus , che ha scelto di rimettersi in discussione come tecnico ... UFFICIALE: Karagumruk, rinforzo in difesa per Andrea Pirlo. Preso il kosovaro Dresevic Come rivela l'esperto di mercato Nicolò Schira, si sono avviati i contatti tra il Frosinone e il Karagumruk per Matteo Ricci. Il regista.Come rivela l'esperto di mercato Nicolò Schira, il Frosinone ha allacciato i contatti con i turchi del Karagumruk.