Italia al primo posto per tradimenti: corna e scappatelle, dove succede di più (Di venerdì 24 giugno 2022) L'Italia porta a casa il trofeo europeo dell'infedeltà con un tasso di traditori del 45%. A rivelarlo è Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni. Il portale ha infatti realizzato un sondaggio a livello europeo, in cui il nostro paese ha raggiunto il primo posto in quanto a tradimenti. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono Spagna e Francia. Qui più della metà della popolazione (circa il 58% in Italia e il 53% in Spagna) ha tradito almeno una volta il proprio fidanzato/a Terzo posto per i francesi, che conquistano il podio dei traditori con un bel 49%. Entrano nella top ten pure Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) L'porta a casa il trofeo europeo dell'infedeltà con un tasso di traditori del 45%. A rivelarlo è Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni. Il portale ha infatti realizzato un sondaggio a livello europeo, in cui il nostro paese ha raggiunto ilin quanto a. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono Spagna e Francia. Qui più della metà della popolazione (circa il 58% ine il 53% in Spagna) ha tradito almeno una volta il proprio fidanzato/a Terzoper i francesi, che conquistano il podio dei traditori con un bel 49%. Entrano nella top ten pure Germania (48%), Belgio (46%), Regno Unito (45%), Austria (42%), Danimarca (39%), Finlandia (37%) e Norvegia ...

vogue_italia : Tenetevi forte e preparatevi, perchè vi stiamo per svelare il PRIMO ritratto ufficiale di William e Kate. - GiovaQuez : 'L'Italia deve essere il primo pensiero dei politici italiani. Poi c'è l'altra versione, quella di chi come Draghi… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - cvroljnx : mi viene da pensare all’italia, paese in cui l’anno prossimo si voterà per le nazionali e il cui primo partito ai s… - CenturrinoLuigi : RT @susy43279731: Il primo a sinistra è un burattino, segue gli ordini, gli altri due sono i viscidi che hanno dato una mano a distruggere… -