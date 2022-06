“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di giovedì 23 giugno 2022 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutil’oroscopo di oggi, giovedì 23 giugno 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Un giorno di festa splende per voi. Mercurio in Gemelli forma uno straordinario aspetto con il vostro segno e illuminerà l’anima. Luna vi spalleggia in amore e vi darà grande generosità in ambito sentimentale, oltre che con i figli se siete una madre. Una forte concentrazione nello studio vi sarà offerta da Luna, Mercurio e Urano. Toro (20 aprile – 20 maggio) Un quadro domenicale con aspetti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutidi oggi,23: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Un giorno di festa splende per voi. Mercurio in Gemelli forma uno straordinario aspetto con il vostro segno e illuminerà l’anima. Luna vi spalleggia in amore e vi darà grande generosità in ambito sentimentale, oltre che con i figli se siete una madre. Una forte concentrazione nello studio vi sarà offerta da Luna, Mercurio e Urano. Toro (20 aprile – 20 maggio) Un quadro domenicale con aspetti ...

