Maturità 2022, Tacito, Seneca e i talebani, seconda prova scelta dai docenti (Di giovedì 23 giugno 2022) Versioni di Seneca e Tacito al classico; studi di funzione con logaritmo, equazioni parametriche di una parabola, integrali, problemi di geometria, teoremi e integrali allo scientifico; la globalizzazione a Scienze Umane. E ancora: testi sulla discriminazione; il discorso alle Nazioni Unite del 12 luglio 2013 del più giovane premio Nobel per la pace, Malala, il regime talebano, Martin Luther King, l'importanza del viaggio e i cellulari nei testi in inglese proposti ai ragazzi del linguistico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Versioni dial classico; studi di funzione con logaritmo, equazioni parametriche di una parabola, integrali, problemi di geometria, teoremi e integrali allo scientifico; la globalizzazione a Scienze Umane. E ancora: testi sulla discriminazione; il discorso alle Nazioni Unite del 12 luglio 2013 del più giovane premio Nobel per la pace, Malala, il regime talebano, Martin Luther King, l'importanza del viaggio e i cellulari nei testi in inglese proposti ai ragazzi del linguistico. L'articolo .

Pubblicità

adelphiedizioni : «È proprio strano vedere un'intera specie - miliardi di persone - ascoltare combinazioni di note prive di significa… - Agenzia_Ansa : All'esame di Maturità un docente ha scoperto un errore in una delle tracce proposte per il tema di italiano, che si… - SkyTG24 : Maturità, a Orzinuovi un professore scopre un errore nella traccia del tema su Pascoli - m_angella14 : Maturità 2022: oggi il secondo scritto, la “prova fai da te”. VIDEO - Mayflower014 : La seconda prova della #maturita2022 è diversa in ogni scuola. Le tracce non sono state predisposte dal ministero d… -