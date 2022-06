Covid, mappa Ecdc: Italia torna in rosso scuro (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, il Paese torna a colorarsi di rosso scuro, la fascia di maggiore rischio nella mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che viene elaborata sulla base dei nuovi contagi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Secondo l’ultimo aggiornamento, restano in rosso chiaro solo il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta. Allargando l’obiettivo all’Europa, sono in rosso scuro la Francia, il Portogallo, l’Islanda e parte dell’Austria e della Grecia, che si trovano in rosso chiaro nell’area restante. In ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) –in, il Paesea colorarsi di, la fascia di maggiore rischio nellaa colori dell’(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) che viene elaborata sulla base dei nuovi contagi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Secondo l’ultimo aggiornamento, restano inchiaro solo il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta. Allargando l’obiettivo all’Europa, sono inla Francia, il Portogallo, l’Islanda e parte dell’Austria e della Grecia, che si trovano inchiaro nell’area restante. In ...

