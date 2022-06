Covid | il bollettino di oggi 23 Giugno 2022

(Di giovedì 23 giugno 2022) Diramato il consuetogiornaliero sull’emergenzanel nostro Paese. Dall’analisi emergono 56.166 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 248.042 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 22,6%, in aumento dello 0,8% rispetto a mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 75. Restano stabili le terapie intensive, mentre sono 117 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti odierni sono 29.798. Segui ZON.IT su Google News.

