M5s, Di Maio ai suoi fedelissimi: "Ora basta, usciamo" Così ne ha portati via oltre 60 a Conte. Il retroscena (Di mercoledì 22 giugno 2022) Luigi Di Maio ha lasciato il M5s. La notizia era nell'aria a causa dei rapporti compromessi con il leader Conte. Ma sulle tempistiche e le modalità il ministro degli Esteri ha spiazzato tutti. In una nottata è nato un nuovo gruppo parlamentare "Insieme per il futuro". Dopo la scissione varata da Luigi Di Maio, il primo partito di maggioranza a sostegno del governo Draghi - si legge sul Corriere della Sera - diventa la Lega: 193 parlamentari (132 deputati e 61 senatori). A ruota c'è il M5S, che si ferma a quota 165, sottraendo 51 eletti a Montecitorio e 11 a Palazzo Madama, passati con i nuovi gruppi dei fedelissimi del ministro degli Esteri. Nella compagine draghiana ci sono poi Forza Italia (134) e il Pd (132).

