Caldo in aumento nel palermitano: giovedì da bollino arancione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caldo in aumento a Palermo, l’alta pressione di matrice africana si estenderà per tutta la settimana in Sicilia e nel sud Italia portando tempo in prevalenza soleggiato e temperature elevate superiori alla norma, con picchi di 36-40 gradi. L’anticiclone dovrebbe rimanere posizionato nel mediterraneo fino alla fine del mese e questo significa che molto probabilmente ne risentiremo dal punto di vista della siccità. Le temperature medie mensili saranno fra le più alte mai osservate. Quella di giovedì sarà una giornata da bollino arancione nel capoluogo, e a riportarlo è il bollettino della protezione civile in merito alle ondate di calore e rischio incendi, che invita alla prudenza. Le previsioni meteo per giovedì 23 giugno in Sicilia Giornata molto calda. Al mattino è previsto cielo ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 22 giugno 2022)ina Palermo, l’alta pressione di matrice africana si estenderà per tutta la settimana in Sicilia e nel sud Italia portando tempo in prevalenza soleggiato e temperature elevate superiori alla norma, con picchi di 36-40 gradi. L’anticiclone dovrebbe rimanere posizionato nel mediterraneo fino alla fine del mese e questo significa che molto probabilmente ne risentiremo dal punto di vista della siccità. Le temperature medie mensili saranno fra le più alte mai osservate. Quella disarà una giornata danel capoluogo, e a riportarlo è il bollettino della protezione civile in merito alle ondate di calore e rischio incendi, che invita alla prudenza. Le previsioni meteo per23 giugno in Sicilia Giornata molto calda. Al mattino è previsto cielo ...

