Reazione a Catena 20 giugno 2022: i Pecorella vincono (Di martedì 21 giugno 2022) Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 20 giugno 2022. Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i Pecorella, due ragazze e un ragazzo di Milano. I Pecorella – Nunzia, Ciro e Francesca – al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l'ultimo elemento, valeva 15.125 euro. Il gioco finale L'Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 59.00 circa. In calce all'articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena 20-6-2022 La soluzione di stasera è: ESTERNA.

