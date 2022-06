Wanda Nara | il lato B è in formissima | il video dalle Maldive infiamma il web

(Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo le vacanze avventurose in Africa tra Safari e esplorazioni a stretto contatto con i Gorilla, per Mauro Icardi eè tempo di un periodo all’insegna del relax. La coppia, dopo un inverno complicato, passato sotto i riflettori del Gossip, è volata alleper godersi la pace ritrovata. Eha deciso di deliziare i suoi follower di Instagram con undavvero bollente. I fan di Lady Icardi, ormai, sono abituati ad apprezzare le sue forme sui social. Spesso, infatti, si mostra in bikini succinti che faticano a contenere le sue curve esplosive. E questa mattina il web si è svegliato con unhot in bagno. Allo specchiomostra una forma fisica perfetta: il bikini nero mette in risalto il ...

Corriere dello Sport

