Charlene di Monaco | la svolta con Alberto E l’abito da 3 100 euro ha un difetto

(Di lunedì 20 giugno 2022)diha sorpreso tutti con la sua partecipazione a sorpresa al Festival de Télévision de Monte-Carlo, incantando con un magnifico abito verde smeraldo di Lanvin, da 3.100che però le fa. Ma quello che ha stupito più di tutti è il cambiamento nel rapporto con suo maritodi, ladisembra finalmente uscita dal tunnel della malattia contro la quale ha combattuto da oltre un anno. Era il maggio 2021 quando fu colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie, che ha messo a rischio la sua vita e l’ha tenuta lontana da suo maritodie dai figli Jacques e Gabriella per molti mesi. Poi, tornata a ...

Tornata nel regno dorato di Montecarlo dopo avere avuto diversi problemi di salute, Charlène si fa vedere sempre più spesso in pubblico, apparendo in occasioni pubbliche al fianco del marito Alberto d ...Charlene di Monaco ha incantato con l'abito di Lanvin da 3.100 euro con difetto. E con Alberto qualcosa è cambiato: la prova in questi dettagli.