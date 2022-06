WTA Bad Homburg 2022 | Lucia Bronzetti va al secondo turno per il ritiro di Kaja Juvan

(Di domenica 19 giugno 2022) In una settimana che, causa Wimbledon, inizia e finisce prima (dalla domenica al sabato) per dar tempo a tutti di trasferirsi in zona Championships,corona la propria domenica con un successo all’esordio al WTA 250 di Bad. L’azzurra approfitta deldella slovenasul punteggio di 4-6 7-5 2-0 e ora, al, avrà molto probabilmente Angelique Kerber, ma la tedesca dovrà prima battere la russa Anastasia Gasanova. L’inizio non è proprio allegro per la riminese, che perde subito la battuta e concede alla sua avversaria lo 0-3. Il tempo di adattarsi e la chance di recuperare lo svantaggio non solo arriva, ma viene sfruttata nel settimo gioco. Di lì, però, i break consecutivi sono quattro, e questo non giova ...

Pubblicità

ForumUni : Ieri sono iniziati il torneo WTA 250 di Bad Homburg in Germania e il torneo WTA 500 di Eastbourne nel Regno Unito c… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Wta #BadHomburg: #Bronzetti al secondo turno, #Juvan si ritira ad inizio terzo set - sportface2016 : #Wta #BadHomburg: #Bronzetti al secondo turno, #Juvan si ritira ad inizio terzo set - Fprime86 : RT @federtennis: ??@MattBerrettini vuole confermarsi campione del Queen's Club: alle 14:30, LIVE su @SuperTennisTv, la finale contro Krajino… - FiorinoLuca : RT @federtennis: ??@MattBerrettini vuole confermarsi campione del Queen's Club: alle 14:30, LIVE su @SuperTennisTv, la finale contro Krajino… -

Buona la prima sull'erba per Lucia Bronzetti , che nel primo turno del250 diHomburg , in Germania, ha beneficiato del ritiro della slovena Kaja Juvan sul 4 - 6 7 - 5 2 - 0 in suo favore, dopo aver quindi rimontato un set di svantaggio. È il primo torneo sul ...Buona la prima per Lucia Bronzetti nel250 diHomburg , torneo su erba in programma dal 19 al 25 giugno. La numero 71 del ranking mondiale, avanti per 2 - 0 nel terzo e decisivo set, ha approfittato del ritiro della sua avversaria ...In una settimana che, causa Wimbledon, inizia e finisce prima (dalla domenica al sabato) per dar tempo a tutti di trasferirsi in zona Championships, Lucia Bronzetti corona la propria domenica con un s ...Un colpo di calore costringe Kaja Juvan al ritiro nel primo turno del WTA 250 di Bad Homburg: ne approfitta Lucia Bronzetti, che approda agli ottavi di finale sull'erba tedesca ...