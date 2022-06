VIDEO / Elisabetta Canalis, il match di kickboxing contro Rachele Muratori (Di domenica 19 giugno 2022) Nella “Night of Kick and Punch” della Reggia di Venaria Reale la showgirl Elisabetta Canalis è salita sul ring per la prima volta, a 43 anni, per un incontro di kickboxing contro un’altra esordiente, Rachele Muratori. Le immagini della... Leggi su golssip (Di domenica 19 giugno 2022) Nella “Night of Kick and Punch” della Reggia di Venaria Reale la showgirlè salita sul ring per la prima volta, a 43 anni, per un indiun’altra esordiente,. Le immagini della...

Pubblicità

elisabetta_sann : @CremoniniCesare In queste settimane ti sto abbandonando. Ho spento tutto, non leggo nulla, non vedo video e non ve… - fainformazione : VIDEO - Calci, Pugni e Vittoria di Elisabetta Canalis: dallo Schermo al Ring di Kick Boxing 'Per la prima volta… - fainfosport : VIDEO - Calci, Pugni e Vittoria di Elisabetta Canalis: dallo Schermo al Ring di Kick Boxing 'Per la prima volta… - StampaTorino : Elisabetta Canalis vince il match di kickboxing alla Reggia di Venaria dopo pugni e calci al viso, corpo e gambe… - oggisettimanale : Il debutto sul ring di ?@JustElisabetta? è un trionfo. #kickboxing #canalis -