Ginnastica artistica, doppio oro per Sofia Raffaeli. Nuoto: oro a Martinenghi (Di domenica 19 giugno 2022) Storico doppio oro per la Ginnastica ritmica azzurra agli europei in corso di svolgimento a Tel Aviv Sofia Raffaeli, ha fatto suoi i titoli nella specialità del cerchio e in quella delle clavette. Un ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 giugno 2022) Storicooro per laritmica azzurra agli europei in corso di svolgimento a Tel Aviv, ha fatto suoi i titoli nella specialità del cerchio e in quella delle clavette. Un ...

Pubblicità

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @FiammettaModena: Una domenica da non dimenticare per l’Italia. 5 medaglie d’oro a Pozan con il canottaggio e un oro con i 5 cerchi per… - FiammettaModena : Una domenica da non dimenticare per l’Italia. 5 medaglie d’oro a Pozan con il canottaggio e un oro con i 5 cerchi… - Marilenapas : RT @RaiNews: Grandissima Sofia Raffaeli!!! Regala all'Italia le prime tre medaglie in una disciplina individuale nella storia del campionat… - ninda1952 : RT @RaiNews: Grandissima Sofia Raffaeli!!! Regala all'Italia le prime tre medaglie in una disciplina individuale nella storia del campionat… - leetyongdilf : se fate ginnastica artistica e non avete mai avuto la musica dei pirati dei caraibi o di harry potter al corpo libero non siete nessuno -