Esplode camper a Rozzano | anziana di Cosenza muore carbonizzata

Piergiulio58 : Esplode camper nel Milanese, donna morta carbonizzata. Gravissimo un 81enne, ha ustioni sul 90% del corpo - Cronaca… - LiberoReporter : Rozzano: esplode camper, muore una anziana e grave il marito - Gaebaldi : Rozzano: esplode camper, muore una anziana e grave il marito - TuttoSuMilano : Esplode camper a Rozzano: donna di 77 anni muore carbonizzata, il marito grave in ospedale - daviderognoni : RT @radiolombardia: A Rozzano, nel milanese, una donna di 77 anni è morta a causa di un'esplosione avvenuta nel suo camper, mentre dormiva.… -

Le fiamme e le esplosioni hanno infatti distrutto anche un altroparcheggiato accanto e causato danni a due capannoni ai lati della strada. L'uomo è stato trasportato in ambulanza con traumi ...Una donna, di 78 anni, che si trovava all'interno delè morta carbonizzata. Il marito, di 81 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Policlinico di Milano: avrebbe ...Una donna di 77 anni, Vena Petruzzella, originaria di Cosenza, è morta nell’esplosione che ha distrutto il camper dove si trovava con il marito di 81 anni, originario di Ravenna, che ora è ricoverato ...E’ stato lui stesso, l’81enne, a raccontare che stava cucinando mentre la moglie dormiva quando si è verificata l’esplosione che lo ha sbalzato all’esterno. Per la donna non c’è stato nulla da fare. L ...