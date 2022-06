Energia, Unimpresa in campo per il price-cap (Di domenica 19 giugno 2022) “Un tema chiave, in questa fase, è il costo dell’Energia: l’aumento dei prezzi di gas, carburanti ed Energia elettrica ha conseguenze importanti sull’inflazione. Serve subito un tetto al prezzo, un price-cap. E si devono coordinare i Governi di tutta l’Unione Europea. La politica della Bce non è sufficiente in questa situazione e va coordinata con interventi sull’economia reale. Altrimenti c’è il rischio che si producano effetti opposti e lo abbiamo visto: in pochi giorni, l’annuncio del rialzo dei tassi ha messo in difficoltà la gestione di molte finanze statali, a cominciare dalla nostra”. Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) “Un tema chiave, in questa fase, è il costo dell’: l’aumento dei prezzi di gas, carburanti edelettrica ha conseguenze importanti sull’inflazione. Serve subito un tetto al prezzo, un-cap. E si devono coordinare i Governi di tutta l’Unione Europea. La politica della Bce non è sufficiente in questa situazione e va coordinata con interventi sull’economia reale. Altrimenti c’è il rischio che si producano effetti opposti e lo abbiamo visto: in pochi giorni, l’annuncio del rialzo dei tassi ha messo in difficoltà la gestione di molte finanze statali, a cominciare dalla nostra”. Lo dichiara il vicepresidente di, Giuseppe Spadafora. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

