LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Vanthoor/Weerts svettano in gara-1, 15mo posto per Valentino Rossi (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 15.12 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa DIRETTA LIVE, appuntamento a domani per una nuova sfida del GTWC Europe. Un saluto a tutti! 15.10 Race-1 da dimenticare, invece, per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, leader del campionato alla vigilia del round olandese. I due sono attesi ad un riscatto già domani quanto si correrà la race-2. 15.08 gara in salita per Rossi/Vervisch. 15mo posto finale per l’Audi #46 di WRT che obiettivamente non poteva aspirare ad una Top10. 15.05 La classifica finale: 1 32 FIN PRO 1 Team WRT Vanthoor, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 35 32.486 33.998 29.079 1:35.563 1:35.112 1 2 88 FIN PRO 2 AKKODIS ASP PLA, Jim Mercedes-AMG GT3 35 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA15.12 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa, appuntamento a domani per una nuova sfida del GTWC. Un saluto a tutti! 15.10 Race-1 da dimenticare, invece, per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, leader del campionato alla vigilia del round olandese. I due sono attesi ad un riscatto già domani quanto si correrà la race-2. 15.08in salita per/Vervisch.finale per l’Audi #46 di WRT che obiettivamente non poteva aspirare ad una Top10. 15.05 La classifica finale: 1 32 FIN PRO 1 Team WRT, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 35 32.486 33.998 29.079 1:35.563 1:35.112 1 2 88 FIN PRO 2 AKKODIS ASP PLA, Jim Mercedes-AMG GT3 35 ...

