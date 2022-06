Corrmezz | Ostigard più vicino al Napoli | difensore più fisico che per l’impostazione

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 giugno 2022) Il Corriere del Mezzogiorno scrive che ilsi è avvicinato a Leodel Brighton che ha giocato gli ultimi sei mesi nel Genoa. Colmerebbe la casella lasciata vuota da Tuanzebe tornato al Manchester United dopo mesi da comparsa. Scrive Ciro Troise: È un profilo diverso rispetto ai suoi compagni, non spicca per qualità neldel gioco dalle retrovie ma aggiungerebbe fisicità con i suoi 184 centimetri, è abile nell’anticipo e nel duello aereo. Iloffre 4 milioni più bonus, il Brighton ne chiede 6 ma non può tirare troppo la corda: il contratto discadrà nel 2023. L'articolo ilsta.