Chelsea, i sogni di Tuchel si chiamano Skriniar e Lewandowski (Di sabato 18 giugno 2022) Entra sempre più nel vivo il calciomercato del Chelsea, in questi giorni già alle prese con l'ormai quasi certo addio di Lukaku in direzione Inter. Proprio da Milano, stando al "Mail", potrebbe però arrivare il sostituto in difesa di Rudiger, approdato alla corte di Ancelotti in quel di Madrid: il sogno di Tuchel infatti sarebbe quello di arrivare a Milan Skriniar. Il difensore slovacco è seguito anche dal PSG e l'Inter non sembra intenzionata a cederlo sotto una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni. Per quanto riguarda invece il post-Lukaku, l'allenatore dei londinesi vorrebbe Lewandowski, ormai da tempo ai ferri corti con la dirigenza del Bayern Monaco. Il centravanti polacco nel corso di questi mesi è sembrato più volte ad un passo dal Barcellona, ma i continui rinvii nella chiusura della trattativa ...

sportface2016 : #Chelsea, i sogni di #Tuchel si chiamano #Skriniar e #Lewandowski - RB90878298 : @Deboni83 Anche perché Lukaku l'Inter non lo prende - nel caso - ma si assicura le sue prestazioni per un anno a 10… - manoACM1899 : RT @Trevi99: @AloBrasil1974 @Rossonerosemper Dev’essere successo qualcosa di grosso grosso tra Lukaku e il Chelsea/Tuchel, oltre quello che… - Trevi99 : @AloBrasil1974 @Rossonerosemper Dev’essere successo qualcosa di grosso grosso tra Lukaku e il Chelsea/Tuchel, oltre… - LadyStrong_ : @PavAradis okay posso dormire sogni tranquilli, tifi Chelsea, basta e avanza, il resto può anche non contare ahahah -