Undicenne muore in piscina nel cuneese (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel cuneese. Una bambina è deceduta in una piscina pubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel. Una bambina è deceduta in unapubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

lifestyleblogit : Undicenne muore in piscina nel cuneese - - Adnkronos : Muore a 11 anni in piscina a #Bra. #Cuneo - fisco24_info : Undicenne muore in piscina nel cuneese: (Adnkronos) - La tragedia a Bra - italiaserait : Undicenne muore in piscina nel cuneese - LocalPage3 : Undicenne muore in piscina nel cuneese -

Si ribalta pulmino di una società di calcio: muore un 12enne Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un quarantaseienne e un undicenne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Il furgone si è ribaltato al chilometro ... Si ribalta pulmino di una società calcio del Novarese, muore un 12enne Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un quarantaseienne e un undicenne sono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Il furgone si è ribaltato al chilometro ... Italiaambiente Undicenne muore in piscina nel cuneese (Adnkronos) – Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel cuneese. Una bambina è deceduta in una piscina pubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti ... Si ribalta pulmino di una società di calcio: muore un 12enne È stato trasportato da un’eliambulanza con un trauma cranico e una grave ferita ad un arto. Un altro undicenne, un uomo di 45 anni e una donna sono stati ricoverati in codice verde a Magenta. Un uomo ... Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un quarantaseienne e unsono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Il furgone si è ribaltato al chilometro ...Un uomo di 41 anni è stato trasportato in Codice Verde a Novara, mentre un quarantaseienne e unsono stati medicati sul posto e non ospedalizzati. Il furgone si è ribaltato al chilometro ... Undicenne muore in piscina nel cuneese (Adnkronos) – Tragedia questo pomeriggio a Bra, nel cuneese. Una bambina è deceduta in una piscina pubblica. Secondo le prime informazioni sarebbe una ragazzina di 11 anni. Sul posto sono intervenuti ...È stato trasportato da un’eliambulanza con un trauma cranico e una grave ferita ad un arto. Un altro undicenne, un uomo di 45 anni e una donna sono stati ricoverati in codice verde a Magenta. Un uomo ...