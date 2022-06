SportItalia: Koulibaly, Spalletti si è impuntato. Fabian via. Deulofeu in arrivo, manca poco” (Di venerdì 17 giugno 2022) Luciano Spalletti si è impuntato, vuole Koulibaly. Fabian può partire. Deulofeu arriverà in azzurro. Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia ha fatto il punto sui movimenti di calciomercato del Calcio Napoli: “Ospina e Fabian Ruiz sono lontani, Le richieste del colombiano per il rinnovo sono alte e il Napoli non ha alcuna intenzione di accontentarlo. Il centrocampista vuole andare in Spagna, piace all’Atletico”. “Naturalmente si tratta di due casi diversi. David Ospina è legato al Napoli fino al trenta giugno, è in scadenza. Il contratto di Fabian Ruiz scadrà invece tra un anno, nel 2023“. Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento ha poi aggiunto ulteriori dettagli: Koulibaly: “Spalletti si è ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022) Lucianosi è, vuolepuò partire.arriverà in azzurro. Alfredo Pedullà ai microfoni diha fatto il punto sui movimenti di calciomercato del Calcio Napoli: “Ospina eRuiz sono lontani, Le richieste del colombiano per il rinnovo sono alte e il Napoli non ha alcuna intenzione di accontentarlo. Il centrocampista vuole andare in Spagna, piace all’Atletico”. “Naturalmente si tratta di due casi diversi. David Ospina è legato al Napoli fino al trenta giugno, è in scadenza. Il contratto diRuiz scadrà invece tra un anno, nel 2023“. Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento ha poi aggiunto ulteriori dettagli:: “si è ...

