Rogo a Malagrotta, l'appello del Csis: "Serve subito un piano di monitoraggio delle diossine"

Fiumicino – Il direttivo del Comitato spontaneo Isola Sacra, all'indomani della nube tossica che si sprigionata dal Rogo divampato nel Tmb di Malagrotta lancia un appello e chiede "immediatamente un intervento straordinario delle Istituzioni per un piano di monitoraggio delle diossine e degli altri inquinanti, nonché di azione per la mitigazione del danno (ancora in corso), con azioni concrete e valutate di concerto con i Comitati dei cittadini, degli agricoltori e delle associazioni del territorio". Il Csis chiede anche "l'intervento dell'opposizione politica in Comune e al Governo a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni a tutela della salute dei cittadini, degli animali, dell'ambiente e degli ..."

