Dani Alves, è addio al Barcellona. Il brasiliano: 'Hanno cercato di licenziarmi' (Di giovedì 16 giugno 2022) Dani Alves Barcellona, 15 giugno 2022 - Dani Alves ha detto addio al Barcellona , per l'ultima volta. Il terzino brasiliano ha annunciato la separazione con il club blaugrana sul proprio profilo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022), 15 giugno 2022 -ha dettoal, per l'ultima volta. Il terzinoha annunciato la separazione con il club blaugrana sul proprio profilo ...

Pubblicità

SkySport : #DaniAlves saluta il #Barcellona: 'Hanno provato a licenziarmi, non ci sono riusciti...' - Albertosime1 : @FGugoz @francescoceccot Barzagli, bonucci evra Lichtenstein,dani alves, pogba, vidal, pirlo pjanic , higuain, dyba… - AlessioSantin11 : @SandroSca In aggiunta se dobbiamo dirla tutta non si parla di giocatori di piccolo spessore (dybala e lukaku) ma d… - infoitsport : Barcellona, finisce il Dani Alves-bis. Il terzino lascia i catalani - infoitsport : Dani Alves, addio al Barcellona: gli servono minuti e una squadra in ottica Qatar -