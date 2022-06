Sconfitta elettorale del centrosinistra | Pietrucci | demolire e ricostruire con i giovani

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Aquila - Abbiamo perso malissimo. E abbiamo bisogno di reagire, subito e bene. La vittoria di Biondi – a cui doverosamente faccio come mio Sindaco gli auguri di buon lavoro – stava nelle cose, dopo un solo mandato e con l’unità del centrodestra. Ma la nostraè pesantissima e ci impone una riflessione severa, una svolta, un cambio di marcia. Molti, come me, nei mesi passati avevano provato a unire ilindividuando un candidato unico e unitario: purtroppo resistenze antiche, nuove recriminazioni, dubbi e aspettative personali alla fine non lo hanno consentito. Così, facendo buon viso a cattivo gioco, abbiamo sperato che il primo turno fosse una sorta di “primarie” con cui scegliere chi – tra Stefania e Chicco – avrebbe sfidato Biondi al ballottaggio. Ma l’esito è stato più duro di quanto si potesse ...

- Fester761 : RT @ProfOrsino: La sconfitta elettorale di Adinolfi e Donato, nonostante il supporto per le loro idee da parte della maggioranza, é sicuram… - Panduri21 : RT @lucianocapone: A Castellana Grotte (Ba) il M5s nel 2018 trionfò con il 40%. Alle comunali ha corso con il simbolo Movimento Ecologia In… - longhiwilvit : RT @lucianocapone: A Castellana Grotte (Ba) il M5s nel 2018 trionfò con il 40%. Alle comunali ha corso con il simbolo Movimento Ecologia In… - jmorat : RT @lucianocapone: A Castellana Grotte (Ba) il M5s nel 2018 trionfò con il 40%. Alle comunali ha corso con il simbolo Movimento Ecologia In… - LFrankllin : RT @lucianocapone: A Castellana Grotte (Ba) il M5s nel 2018 trionfò con il 40%. Alle comunali ha corso con il simbolo Movimento Ecologia In…

Laalle Amministrative non può essere attribuita solo a Salvini. Anzi. Nelle città del Nord, la Lega è andata male nonostante l'impegno in campagnadei governatori e di Giorgetti ...Io invece sono molto addolorata per la. Ho perso io, ma ha perso tutta l'area ... L'ho chiamato per telefono, per me la campagnaè finita. Si lavora tutti e tutte per la città nei ... La minoranza si interroga sulla sconfitta: l’analisi del risultato elettorale (video) Lo dico per fugare ogni dubbio sulla nostra posizione rispetto ad un evento che evento non era. Ancora una volta - conclude il candidato sindaco sconfitto - mi pare che la campagna elettorale non sia ...L'analisi dura della candidata sconfitta: "Chiunque si autoassolva o trovi escamotage per lenire il dolore della sconfitta compie un errore ...