Gazzetta | non basta tirar fuori uno Gnonto dal nulla per credere di avere già in casa il nuovo Messi

"Mamma che botta. Cinque lattine in testa a Moenchengladbach dalla Germania che non ci aveva mai battuti in una partita ufficiale nei 90'. Abbiamo fatto storia". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, commentando la batosta subita dall'Italia di Mancini contro la Germania. Non tutto è da buttare, continua, si sono viste anche cose buone, "ma la lezione tedesca serve per non volare troppo alto con le aspettative". Capitolo giovani, innanzitutto: "Non basta tirar fuori un Gnonto dal nulla per credere di avere già in casa il nuovo Messi. Bastoni è uno dei talenti più limpidi, ma è sballottato da galattiche valutazioni di mercato, incompatibili con i 3 errori sui primi 3 gol di ieri. Scamacca e Raspadori sono ...

