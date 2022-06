Ultime Notizie – Sindaco Monza: “Fiducioso per il ballottaggio” (Di martedì 14 giugno 2022) Dario Allevi, Sindaco di Monza, dovrà sfidare il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto, ma si dice ottimista, forte del primo turno che lo ha visto conquistare oltre il 47% delle preferenze. “Quando mi è stata comunicata l’affluenza alle urne sapevo che era praticamente impossibile vincere al primo turno con 5 punti percentuali in meno di votanti rispetto a cinque anni fa, quando l’affluenza era già bassa, e con nove candidati sindaci. Credo che arrivare al 47,12% con pochi votanti e nove candidati sia stato un risultato straordinario”, spiega all’Adnkronos. Una scarsa affluenza di cui c’è “da ringraziare il ministro Lamorgese che ha scelto l’ultima finestra possibile per far votare i quesiti referendari e li ha accorpati alle elezioni di mille comuni: è stata una congiura studiata a tavolino che ha prodotto gli effetti che ministro e governo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) Dario Allevi,di, dovrà sfidare il candidato del centrosinistra Paolo Pilotto, ma si dice ottimista, forte del primo turno che lo ha visto conquistare oltre il 47% delle preferenze. “Quando mi è stata comunicata l’affluenza alle urne sapevo che era praticamente impossibile vincere al primo turno con 5 punti percentuali in meno di votanti rispetto a cinque anni fa, quando l’affluenza era già bassa, e con nove candidati sindaci. Credo che arrivare al 47,12% con pochi votanti e nove candidati sia stato un risultato straordinario”, spiega all’Adnkronos. Una scarsa affluenza di cui c’è “da ringraziare il ministro Lamorgese che ha scelto l’ultima finestra possibile per far votare i quesiti referendari e li ha accorpati alle elezioni di mille comuni: è stata una congiura studiata a tavolino che ha prodotto gli effetti che ministro e governo ...

