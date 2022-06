Palermo, Baldini: “Ai dirigenti interessa soltanto il risultato, sono dei truffaldini” (Di martedì 14 giugno 2022) “Il calcio è un mondo di qualunquisti che non sanno cosa sia la democrazia e la storia dell’Italia. I dirigenti che gestiscono le società sono dei truffaldini, non gli interessano i valori, gli interessa il risultato. Io ho un contratto che è scattato automaticamente, ma ho delle persone con me, e non mi va vengano lasciate indietro: qui non ho vinto io ma tutto gruppo”. Queste sono le recenti e significative dichiarazioni di Silvio Baldini, attuale allenatore del Palermo. In seguito alla promozione in Serie B con i rosanero, il tecnico italiano ha commentato un aspetto particolare del mondo del calcio con trasparenza; il tutto ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’, trasmissione nota di ‘Rai Radiouno’. Parole forti di ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “Il calcio è un mondo di qualunquisti che non sanno cosa sia la democrazia e la storia dell’Italia. Iche gestiscono le societàdei, non glino i valori, gliil. Io ho un contratto che è scattato automaticamente, ma ho delle persone con me, e non mi va vengano lasciate indietro: qui non ho vinto io ma tutto gruppo”. Questele recenti e significative dichiarazioni di Silvio, attuale allenatore del. In seguito alla promozione in Serie B con i rosanero, il tecnico italiano ha commentato un aspetto particolare del mondo del calcio con trasparenza; il tutto ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’, trasmissione nota di ‘Rai Radiouno’. Parole forti di ...

