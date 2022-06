Napoli, Osimhen: “Tutto può succedere, ci sono voci dalla Spagna e dalla Premier” (Di martedì 14 giugno 2022) Victor Osimhen parla del suo futuro e della possibilità di lasciare Napoli. Tante le voci che lo vorrebbero in Spagna o in Premier. Victor Osimhen ha visto il Ballers Awards e si conferma il miglior giocatore e attaccante della Nigeria. Per il secondo anno consecutivo l’attaccante del Napoli si porta a casa il premio. Osimhen del resto, sta continuando a dimostrare di che pasta è fatto in zona gol: oggi ha segnato con la sua Nazionale una quaterna contro Sao Tomè e Principe. Nel calcio africano, il premio vinto da Osimhen è molto ambito. Nonostante gli infortuni che lo hanno condizionato la scorsa stagione, con il Napoli Osimhen è riuscito a segnare 14 gol in 27 presenze, tenendo a lungo gli azzurri ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Victorparla del suo futuro e della possibilità di lasciare. Tante leche lo vorrebbero ino in. Victorha visto il Ballers Awards e si conferma il miglior giocatore e attaccante della Nigeria. Per il secondo anno consecutivo l’attaccante delsi porta a casa il premio.del resto, sta continuando a dimostrare di che pasta è fatto in zona gol: oggi ha segnato con la sua Nazionale una quaterna contro Sao Tomè e Principe. Nel calcio africano, il premio vinto daè molto ambito. Nonostante gli infortuni che lo hanno condizionato la scorsa stagione, con ilè riuscito a segnare 14 gol in 27 presenze, tenendo a lungo gli azzurri ...

