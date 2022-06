Giallo a Roma: dalle acque del fiume Aniene affiora un cadavere (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Giallo nella Capitale, dove il cadavere di un uomo è stato recuperato sulle rive del fiume Aniene, nei pressi di via Valsolda, a Roma dai vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi del corpo di una persona scomparsa nei giorni precedenti. Il corpo dell’uomo, privo di vita, è stato rinvenuto all’interno delle acque in un’ansa sulla riva sinistra del fiume. Sul posto anche le forze dell’ordine. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022)nella Capitale, dove ildi un uomo è stato recuperato sulle rive del, nei pressi di via Valsolda, adai vigili del fuoco. Potrebbe trattarsi del corpo di una persona scomparsa nei giorni precedenti. Il corpo dell’uomo, privo di vita, è stato rinvenuto all’interno dellein un’ansa sulla riva sinistra del. Sul posto anche le forze dell’ordine. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie ...

