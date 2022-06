Aborti in calo nel 2020: - 9,3% sull'anno, con 66mila interventi (Di martedì 14 giugno 2022) commenta Continuano a calare gli Aborti in Italia. Nel 2020 le interruzioni di gravidanza sono state poco più di 66mila: il 9,3% in meno rispetto al 2019. La decrescita è stata registrata in tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 giugno 2022) commenta Continuano a calare gliin Italia. Nelle interruzioni di gravidanza sono state poco più di: il 9,3% in meno rispetto al 2019. La decrescita è stata registrata in tutte le ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Aborti in calo nel 2020: -9,3% sull'anno, con 66mila interventi #legge194/78 #italia #2020 #2019 - palermomaniait : Aborti in calo in Italia: nel 2020 quasi 66mila le interruzioni di gravidanza - - MediasetTgcom24 : Aborti in calo nel 2020: -9,3% sull'anno, con 66mila interventi #legge194/78 #italia #2020 #2019 - GFScavuzzo : RT @QSanit: Ancora in calo gli aborti in Italia: nel 2020 poco più di 66mila interventi (-9,3% rispetto al 2019). Si conferma ruolo contrac… - QSanit : Ancora in calo gli aborti in Italia: nel 2020 poco più di 66mila interventi (-9,3% rispetto al 2019). Si conferma r… -