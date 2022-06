“Ho passato più tempo a caricarla che a dormire”. Ecco la verità sull’auto elettrica (Di domenica 12 giugno 2022) Pochi giorni fa, il Parlamento Europeo ha formalizzato lo stop alla vendita delle auto diesel e benzina, a partire dal 2035. La proposta era già ventilata tra i corridoi del palazzo di Bruxelles da alcuni mesi. In queste ore, è arrivata la decisione definitiva, per gioia degli ambientalisti, dei fautori delle politiche green e della politica in nome della “sostenibilità”. Nonostante i grandi elogi di un’Europa che combatte contro la distruzione del pianeta, l’inquinamento ed il cambiamento climatico, il voto rischia di generare almeno tre rischi concreti, non solo in termini geopolitici, ma propriamente sotto il profilo economico e produttivo. Il costo di un’auto elettrica Se prendiamo in considerazione le elettriche più economiche, il costo si aggira a partire dai 20 o 22 mila euro. Una cifra sicuramente importante, soprattutto se si parla del ceto sociale ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 giugno 2022) Pochi giorni fa, il Parlamento Europeo ha formalizzato lo stop alla vendita delle auto diesel e benzina, a partire dal 2035. La proposta era già ventilata tra i corridoi del palazzo di Bruxelles da alcuni mesi. In queste ore, è arrivata la decisione definitiva, per gioia degli ambientalisti, dei fautori delle politiche green e della politica in nome della “sostenibilità”. Nonostante i grandi elogi di un’Europa che combatte contro la distruzione del pianeta, l’inquinamento ed il cambiamento climatico, il voto rischia di generare almeno tre rischi concreti, non solo in termini geopolitici, ma propriamente sotto il profilo economico e produttivo. Il costo di un’autoSe prendiamo in considerazione le elettriche più economiche, il costo si aggira a partire dai 20 o 22 mila euro. Una cifra sicuramente importante, soprattutto se si parla del ceto sociale ...

Pubblicità

Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - Piu_Europa : Non ci si crede. Una lettera spedita a tutta Verona. Mittente: la Lega. Destinatari: i “capofamiglia”. Nemmeno foss… - lorenzodoredor1 : RT @MarcoRizzoPC: Non è passato neanche un anno e le promesse del candidato per il collegio di Siena, Enrico Letta, si sono sciolte al sole… - biri_111 : visto il 14 di delipapre, ora voglio sapere di più sul passato di mari-chan - alexviso77 : @annatrieste Me stesso nel passato...un po' come nel film 'ritorno al futuro' ma solamente più triste -

Seggi aperti per Comunali e Referendum, si vota dino alle 23 Le sfide principali e piu' significative a livello nazionale sono Verona dove il sindaco uscente Federico Sboarina, ex leghista ora passato a Fratelli d'Italia si contendera' la guida del comune con ... Legacies 4: Torna Klaus! Joseph Morgan apparirà nel finale Quando Joseph Morgan diceva di aver chiuso con Klaus La decisione di Morgan di tornare nei panni di Klaus un'ultima volta sorprende non poco visto che, in più di un'occasione in passato, l'attore ... Nicola Porro Le sfide principali e piu' significative a livello nazionale sono Verona dove il sindaco uscente Federico Sboarina, ex leghista oraa Fratelli d'Italia si contendera' la guida del comune con ...Quando Joseph Morgan diceva di aver chiuso con Klaus La decisione di Morgan di tornare nei panni di Klaus un'ultima volta sorprende non poco visto che, indi un'occasione in, l'attore ... “Ho passato più tempo a caricarla che a dormire”. Ecco la verità sull’auto elettrica