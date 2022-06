Baldini: 'Sapevo che sarebbe finita così, se hai fede le cose accadono' (Di domenica 12 giugno 2022) La promozione in B del Palermo ha il volto del tecnico Silvio Baldini, travolto dall'abbraccio di giocatori e dirigenti a fine partita. "Più che artefice - commenta Baldini - sono il veicolo di un ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022) La promozione in B del Palermo ha il volto del tecnico Silvio, travolto dall'abbraccio di giocatori e dirigenti a fine partita. "Più che artefice - commenta- sono il veicolo di un ...

