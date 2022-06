Traffico Roma del 10-06-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana rimondiintenso sulle principali strade consolari in uscita dalla città come su via Cassia via Flaminia sulla Salaria e su via Nomentana su raccordo anulare coda in carreggiata interna per un incidente tra Cassia bis e Salaria proseguendo poi per un incidente comunque risolto restano incolonnamenti da via Nomentana a via Ardeatina altre cose in carreggiata esterna tra la roba più fino allanina rallentamenti e code sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est e a via Togliatti in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tra Corso di Francia Salaria verso San Giovanni e domani sabato 11 e domenica 12 giugno il doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo Per consentire l’allestimento ...