Causa intentata a Samsung per la funzione di previsione durata batteria

(Di giovedì 9 giugno 2022)pare essere stata chiamata in giudizio da K. Mirza LLC, la società adibita alla gestione di brevetti e che ha appena fatto sapere di aver intentato unacontro il colosso di Seul il 20 maggio scorso per quanto riguarda lache stima laresidua delladi un device. Come riportato da ‘androidcentral.com‘, K. Mirza LLC ha fatto sapere che la soluzione proposta daviolerebbe un brevetto registrato dall’istituto di ricerca olandese Nederlandse Organisatie voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe (TNO). Lasembra generare previsioni basate su algoritmi che analizzano le abitudini degli utenti, consentendo così di produrre dati più efficaci rispetto a quelli che si otterrebbero dai test portati avanti dai ...

È su consiglio di Sergio Erede che Urbano Cairo ha scelto di non accantonare neanche un euro nel bilancio di Rcs per la possibile soccombenza nellada Blackstone contro la Rizzoli . ...Travaglio e Il Fatto Quotidiano condannati per diffamazione Marco Travaglio e il suo giornale, Il Fatto Quotidiano , escono sconfitti dal tribunale, nellaper diffamazioneda Maria ... SIDERNO Il Tribunale dà ragione al Comune nella causa contro A&G Travaglio e Il Fatto Quotidiano condannati per diffamazione Marco Travaglio e il suo giornale, Il Fatto Quotidiano, escono sconfitti dal tribunale, nella causa per diffamazione intentata da Maria ...La storica sede del Corriere della Sera di via Solferino a Milano da ieri è tornata potenzialmente sul mercato. L'attuale proprietà, che fa capo al colosso Usa Blackstone, può cercare un acquirente, c ...