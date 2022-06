Barcellona, servono 500 milioni: “Come resuscitare un morto” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare il Barcellona“. Eduard Romeu, vicepresidente del Barcellona con delega all’Economia, intervistato dal quotidiano catalano Sport, non nasconde il momento difficile del club. La società deve ridurre il monte ingaggi di circa 160 milioni. Il 16 giugno è in calendario un’assemblea per “resuscitare un uomo morto”, è la metafora lugubre. “Dobbiamo portare il monte ingaggi a 400 milioni di euro. Dobbiamo fare Come i competitor. Il Real Madrid, per esempio, è vicino a quei 400 milioni di cui sto parlando. Con questo avremmo una squadra competitiva e potremmo anche vincere. La situazione è ancora critica, ma rispetto a un anno fa sappiamo dove siamo e sappiamo qual è il problema. Sappiamo qual è il ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) “Abbiamo bisogno di 500per salvare il“. Eduard Romeu, vicepresidente delcon delega all’Economia, intervistato dal quotidiano catalano Sport, non nasconde il momento difficile del club. La società deve ridurre il monte ingaggi di circa 160. Il 16 giugno è in calendario un’assemblea per “un uomo”, è la metafora lugubre. “Dobbiamo portare il monte ingaggi a 400di euro. Dobbiamo farei competitor. Il Real Madrid, per esempio, è vicino a quei 400di cui sto parlando. Con questo avremmo una squadra competitiva e potremmo anche vincere. La situazione è ancora critica, ma rispetto a un anno fa sappiamo dove siamo e sappiamo qual è il problema. Sappiamo qual è il ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, servono 500 milioni: 'Come resuscitare un morto' - _SiGonfiaLaRete : Guai #Barcellona, servono 500 milioni per salvare il club - oscarvalle1984 : RT @ValePieraccini: (#Repubblica) Erede di #Chiellini: #Koulibaly l’ideale (ma servono 40 milioni), #Acerbi soluzione low-cost, #Lenglet of… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Il dirigente Romeu: 'La situazione economica del club è un dramma, servono 500 milioni di euro per salvarl… - SiamoPartenopei : Come può il Barcellona prendere Koulibaly? L'allarme del dirigente: 'Servono 500mln per salvare il club, stiamo cer… -