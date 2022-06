Intanto nel mondo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Storica visita di re Filippo del Belgio nella Repubblica Democratica del Congo, soldati sotto accusa per una strage di civili nell’ovest del Camerun, la jihadista statunitense Allison Fluke-Ekren si dichiara colpevole. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Storica visita di re Filippo del Belgio nella Repubblica Democratica del Congo, soldati sotto accusa per una strage di civili nell’ovest del Camerun, la jihadista statunitense Allison Fluke-Ekren si dichiara colpevole. Leggi

Advertising

GiovaQuez : Intanto #Giletti a Mosca non riesce a collegarsi con Zakharova a Mosca, con la regia che continua a chiedergli di a… - PrimaiLavorator : RT @GiovanniPaglia: Nel 2021 in Spagna erano stati firmati 156.148 contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2022, dopo che il Governo… - Tiziana99531862 : RT @GiovanniPaglia: Nel 2021 in Spagna erano stati firmati 156.148 contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2022, dopo che il Governo… - iorollomaria : RT @GiovanniPaglia: Nel 2021 in Spagna erano stati firmati 156.148 contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2022, dopo che il Governo… - Johnpol33604477 : @potere_alpopolo Intanto si dovrebbe esprimere il proprio voto e poi in parlamento continuare nel miglioramento -