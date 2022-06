Colpo di fulmine: bastano due minuti per capire se c'è attrazione - Magazine - quotidiano.net (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il grado di sincronia fra i corpi indica l'intensità del desiderio Gran parte dei meccanismi che determinano le regole dell'attrazione sono ancora un mistero. Pensiamo al primo incontro: cosa fa sì ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il grado di sincronia fra i corpi indica l'intensità del desiderio Gran parte dei meccanismi che determinano le regole dell'sono ancora un mistero. Pensiamo al primo incontro: cosa fa sì ...

Advertising

ahsanraza1966 : RT @Bartolomeo65: #piantegrasse un colpo di fulmine ?? - Guardounpo : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… - artdielle : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… - Pablo00152555 : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… - Maria_AnnaPatti : RT @danisetta: Nella bocca nera del camino non sorse il confortevole inferno domestico del pieno inverno. Palpitò invece un alito di melanc… -