Botman | “Futuro? Discussioni in corso | spero si faccia presto chiarezza”

Il Futuro di Sven Botman rimane incerto. "Ci sono delle Discussioni in corso, spero sia tutto più chiaro prima dell'inizio della preparazione" ha detto a Espn Nl il difensore del Lille, finito nel mirino del Milan. "Per me è difficile oggi estraniarmi da queste voci – ammette Botman -. Ne sento parlare quasi ogni giorno e spero venga fatta più chiarezza". Si attendono ancora dunque notizie ufficiali circa il Futuro di Botman, attualmente impregnato nel ritiro della nazionale olandese Under 21.

