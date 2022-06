Boeri | “Diritti e reddito minimo garantiti a tutti”

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Una società meritocratica ha bisogno di tutele minime – comegarantito e salario-, deve cercare il più possibile di garantire l’uguaglianza delle opportunità ed evitare l’arroganza di chi ha avuto successo perché il merito individuale è inseparabile da una forte dose di fortuna”. Lo sottolinea in un’intervista a ‘La Stampa’, l’economista Tito. ”Ci sono tante cose da fare per avvicinarci il più possibile a condizioni di uguaglianza delle opportunità – spiega-. Come prima cosa occorrono misure più efficaci di contrasto della povertà: bisogna lavorare suminimi, sui trasferimenti come sui servizi reali, sui redditi minimiche devono essere associati a meccanismi di riduzione delle tasse per chi lavora ...

"Ridurre il consumo di suolo non significhi bloccare lo sviluppo edilizio". Continua a ripeterlo l'architetto Stefano Boeri pensando al Piano regolatore generale 2030 che San Marino gli ha affidato or ...