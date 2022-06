Questa start-up crea l’orto e giardino all’interno di enormi cilindri, come nella fantascienza: sarà il futuro? (Di domenica 5 giugno 2022) Il settore agroalimentare sta per ricevere una svolta sensazionale e che potrebbe seriamente cambiare tutto quello che sappiamo e conosciamo da questo punto di vista. Che cosa ha combinato una società per renderlo migliore in tutto e per tutto? Le immagini presenti su internet annunciano ufficialmente il progetto – Computermagazine.itFutura Gaïa, una startup francese, ha avuto una brillante idea per realizzare quello che potrebbe essere un progetto unico dedicato interamente al settore agroalimentare. Parliamo di un nuovo sistema di coltivazione che prevede l’inserimento di piante ed ortaggi all’interno di cilindri rotanti che simulino, tramite l’utilizzo di luci particolari, le condizioni perfette per la crescita. Tale organizzazione, chiamata vertical precision farming, è pensata per aumentare la resa delle ... Leggi su computermagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Il settore agroalimentare sta per ricevere una svolta sensazionale e che potrebbe seriamente cambiare tutto quello che sappiamo e conosciamo da questo punto di vista. Che cosa ha combinato una società per renderlo migliore in tutto e per tutto? Le immagini presenti su internet annunciano ufficialmente il progetto – Computermagazine.itFutura Gaïa, unaup francese, ha avuto una brillante idea per realizzare quello che potrebbe essere un progetto unico dedicato interamente al settore agroalimentare. Parliamo di un nuovo sistema di coltivazione che prevede l’inserimento di piante ed ortaggidirotanti che simulino, tramite l’utilizzo di luci particolari, le condizioni perfette per la crescita. Tale organizzazione, chiamata vertical precision farming, è pensata per aumentare la resa delle ...

