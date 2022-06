DallArenaLucio | Fiorella Mannoia | custode meravigliosa del ricordo di Lucio Dalla

Leggi su dilei

(Di sabato 4 giugno 2022) Sono le 23,58. Circa. Francesco Gabbani è sul palco dell’Arena di Verona, dal quale venerdì 3 giugno è stato trasmesso, su Rai1. Canta Stella di mare. Ci fermiamo a pensare sentiamo cheè lì, con la sua musica, eppure non lo vediamo. Ilscorre veloce, tra aneddoti, risate e qualche lacrima. Onorare la sua memoria non è facile perché, verosimilmente, non lo vorremmo fare. Vorremmo chefosse sul palco, con tutti gli altri. E allora se Stella di mare tocca a Francesco Gabbani – che pure è stato bravissimo – la vita è proprio la più ingiusta delle partite. Il difficile compito di condurre una serata è toccato a, artista di una certa levatura ma anche amica di...