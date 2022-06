Addio per sempre al pilota: era padre di due bimbi (Di sabato 4 giugno 2022) C’è stato un grave incidente stradale nella serata di ieri nel territorio di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Tre persone sono rimaste coinvolte, di cui una è morta. Si tratta di un pilota automobilistico di 38 anni. Le altre due persone, invece, sono rimaste gravemente ferite. Il pilota automobilistico morto lascia due figli. Dolore e sgomento per la sua scomparsa. (Continua dopo la foto…) Incidente stradale a Bagnara Calabra: muore pilota automobilistico Nella serata di ieri c’è stato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Palmi e Seminara, in provincia di Reggio Calabria. L’incidente ha visto coinvolte tre persone: due sono ferite gravemente, mentre una è deceduta in seguito allo scontro. Si tratta di un pilota automobilistico di 38 anni che era alla guida della sua ... Leggi su tvzap (Di sabato 4 giugno 2022) C’è stato un grave incidente stradale nella serata di ieri nel territorio di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Tre persone sono rimaste coinvolte, di cui una è morta. Si tratta di unautomobilistico di 38 anni. Le altre due persone, invece, sono rimaste gravemente ferite. Ilautomobilistico morto lascia due figli. Dolore e sgomento per la sua scomparsa. (Continua dopo la foto…) Incidente stradale a Bagnara Calabra: muoreautomobilistico Nella serata di ieri c’è stato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Palmi e Seminara, in provincia di Reggio Calabria. L’incidente ha visto coinvolte tre persone: due sono ferite gravemente, mentre una è deceduta in seguito allo scontro. Si tratta di unautomobilistico di 38 anni che era alla guida della sua ...

