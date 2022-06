Traffico Roma del 03-06-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverdetrovati dalla redazione vediamo il grande raccordo anulare con coda per un incidente tra l’area di servizio Casilina è in carreggiata interna altre cose sulla diramazioneSud trattori raccordo anularein coda sul tratto Urbano della A24-teramo tra fiorentini e la tangenziale est rallentamenti anche per un incidente in via Prenestina dopo lo svincolo interno del grande raccordo anulare in direzione del centro zona Trastevere la manifestazione Bertani dai tu neh chiusura di via Agostino Bertani via Francesco sturbinetti via Luciano Manara e Piazza San Cosimato cambia la viabilità al Circo Massimo per allestimento del concerto del 11 e del 12 giugno sempre chiusa poi la stazione Libia della linea metro B1 utilizzare pertanto la stazione Annibaliano per i dettagli di questa di altre ...