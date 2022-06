Napoli, il Bayern Monaco ha chiesto Osimhen: può essere l’erede di Lewandowski (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato Napoli: anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di Osimhen. I bavaresi devono sostituire Lewandowski Victor Osimhen potrebbe essere l’uomo che sblocca il mercato del Napoli. Gli azzurri non ritengono il nigeriano incedibile, ma ascolteranno solo offerte dai 100 milioni a salire. In Premier League c’è la fila per il bomber: Newcastle, Manchester United e Arsenal su tutte. Ma nelle ultime ore anche un altro club europeo avrebbe messo gli occhi sull’ex Lille. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il Bayern Monaco avrebbe allacciato i contatti con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. I bavaresi cercano il sostituto di Lewandowski e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Calciomercato: anche ilsarebbe sulle tracce di. I bavaresi devono sostituireVictorpotrebbel’uomo che sblocca il mercato del. Gli azzurri non ritengono il nigeriano incedibile, ma ascolteranno solo offerte dai 100 milioni a salire. In Premier League c’è la fila per il bomber: Newcastle, Manchester United e Arsenal su tutte. Ma nelle ultime ore anche un altro club europeo avrebbe messo gli occhi sull’ex Lille. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ilavrebbe allacciato i contatti con ilper capire la fattibilità dell’operazione. I bavaresi cercano il sostituto die ...

Advertising

CalcioNews24 : Il #BayernMonaco telefona al #Napoli per #Osimhen - Vincenzo140893 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, anche il #BayernMonaco si aggiunge alla corsa per #Osimhen ?? Le ultime sul futuro del centravanti nigeriano… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, anche il #BayernMonaco si aggiunge alla corsa per #Osimhen ?? Le ultime sul futuro del centravanti nigeriano… - LeBombeDiVlad : ???? #Napoli, anche il #BayernMonaco si aggiunge alla corsa per #Osimhen ?? Le ultime sul futuro del centravanti niger… - NapoliAddict : CORRIERE - Bayern-Napoli, telefonata per Osimhen: De Laurentiis ha fissato il prezzo #Napoli #ForzaNapoliSempre… -