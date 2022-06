Presunti colpi di pistola esplosi al Rione Libertà | scatta l’allarme | indagini in corso

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una telefonata, probabilmente anonima, giunta alle 1.30 alle forze dell’ordine ha avvertito che al, a Benevento, erano statialcunidi. Subito sonoti gli accertamenti da parte della Squadra Volante della Questura sannita, ma, nonostante le ricerche, non sono stati rinvenuti bossoli, né altre evidenze di situazioni anomale. Sono stati allertati anche i Carabinieri del Comando Provinciale che hanno effettuato ricerche anche nel quartiere Capodimonte, ma nessun riscontro è stato registrato rispetto alla segnalazione. Proseguono comunque gli accertamenti da parte degli uomini della Questura e dei Carabinieri per capire cosa sia realmente successo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

