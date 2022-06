Cinema italiano in lutto | addio a Franco Ravera | l’attore che aveva recitato in “Boris”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 2 giugno 2022)inchein. Il noto artistasi è spento dopo aver combattuto contro una lunga malattia.è morto a 62 anni nella sera del 31 Maggio 2022, ma la notizia della sua scomparsa si è diffusa solamente in queste ultime ore attraverso i ricordi dei suoi amici e colleghi postati sui vari social. Tra i ruoli per cuiè ricordato dagli appassionati, anche quello in, dove si era visto per un solo episodio della terza stagione, ricordato come uno dei più significativi della serie ideata da Torre, Vendruscolo e Ciarrapico....