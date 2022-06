(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – E’sulla performance di Lucianadomenica a ‘Che tempo che fa’ suidel 12 giugno. Lahato un’in Vigilanza Rai contro quello che viene definito “un monologo contro isenza contraddittorio” violando “così le più elementari disposizioni sul pluralismo televisivo”. Un “intollerabile uso strumentale del servizio pubblico”. Spiegano quindi i parlamentari leghisti in commissione Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi, Leonardo Tarantin, firmatari dell’: “Abbiamoto un’in commissione di Vigilanza Rai per chiedere conto ai vertici dell’azienda di ...

Advertising

Corriere : Referendum giustizia, bufera sul monologo di Littizzetto: «Il 12 giugno pensavo di andare al mare...» - ledicoladelsud : Referendum, bufera su Litizzetto. Lega presenta interrogazione - lifestyleblogit : Referendum, bufera su Litizzetto. Lega presenta interrogazione - - fisco24_info : Referendum, bufera su Litizzetto. Lega presenta interrogazione: (Adnkronos) - Parlamentari leghisti in Vigilanza Ra… - italiaserait : Referendum, bufera su Litizzetto. Lega presenta interrogazione -

Adnkronos

Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, è stato tra i primi a commentare l'episodio con un tweet: "Il monologo di Littizzetto contro i...Mosca: "A Khersonsolo dopo la fine combattimenti" • La guerra in Ucraina è ... • Continua lapolitica, in Italia, sull'ipotesi che il leader della Lega Matteo Salvini possa ... Referendum, bufera su Litizzetto. Lega presenta interrogazione (Adnkronos) – E’ bufera sulla performance di Luciana Litizzetto domenica a ‘Che tempo che fa’ sui referendum del 12 giugno. La Lega ha presentato un’interrogazione in Vigilanza Rai contro quello che v ...