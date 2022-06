Il phishing mirato nello specifico contro gli utenti con spunte blu sui social

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Diverse segnalazioni anche in Italia. Si potrebbe parafrasare una espressione diventata ormai proverbiale, dicendo che, in fondo, è il, bellezza. E – in quanto tale – non conosce limiti. In realtà, vi avevamo già parlato – qualche mese fa – di una singolare iniziativa dimirata nei confronti degli “influencer”, o meglio, di tutte le persone che, sulle varie piattaforme, hanno la spunta blu di verifica, in quanto personaggi pubblici o molto conosciuti in un determinato campo. Nella fattispecie, avevamo segnalato una campagna diche sfruttava l’immagine di TikTok e che si rivolgeva direttamente ai creators con spunta blu. Adesso, lo stesso sistema è stato declinato anche per Twitter. LEGGI ANCHE > Fingersi TikTok con la scusa di offrire ai creators la spunta blu, l’ultima frontiera del ...